Классные руководители в школах получат доплату в 5 тысяч рублей

Владимир Путин сообщил о введении с 1 сентября 2020 года дополнительных выплат классным руководителям.

"Предлагаю с 1 сентября ввести дополнительную плату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета", - сказал президент, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он отметил, что введение доплат - это обязанность регионов, однако "классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции".

При этом Путин заявил, что все действующие региональные выплаты должны быть сохранены. "Я проверю. Речь идет о людях, работающих в важнейших сферах", - добавил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.