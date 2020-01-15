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15.01.2020 23:38
Рубрика: Спорт

Кокорин забил первый гол "Зенита" на сборе в Дохе

Текст: Максим Домчев

Нападающий Александр Кокорин стал автором первого гола "Зенита" на сборах в Катаре.

Футболисты "Зенита" продолжают подготовку к возобновлению чемпионата РПЛ в Катаре. В среду команда провела в Дохе сразу два занятия. Утром команда Сергея Семака занимались в тренажерном зале.

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Вечернее занятие, продолжавшееся полтора часа, прошло на поле, где команда отрабатывала действии в атаке и защите, а затем провела двусторонний матч.

В нем победила команда "синих" со счетом 1:0, а автором первого забитого мяча в 2020 году стал нападающий Александр Кокорин.

Напомним, что этот нападающий до весенней части чемпионата РПЛ не мог принимать участия в матчах за "Зенит". В октябре 2018 года он и Павел Мамаев стали участниками драк в центре Москвы, за что получили реальные сроки. Футболисты вышли по УДО в сентябре 2019 года. "Зенит" пытался внести Кокорина в заявку на сезон, однако регистрационное окно уже закрылось и РФС отказал клубу в этой просьбе.

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