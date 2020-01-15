Кроссовер Genesis GV80: обучаемый автопилот и кресла круче, чем в Maybach

Genesis - премиальный суббренд Hyundai - отставал от мировой моды на кроссоверы и отбивался трио седанов. Отбивался и смотрел на успехи, каких достигают Bentley и Lamborghini с их Bentayga и Urus. Что же, 15 января ситуация изменилась в корне: у Genesis появился кроссовер - GV80.

Кузов автомобиля выполнен из высокопрочной стали горячей штамповки, а капот, двери и крышка багажника - из алюминия. Какова снаряжённая масса модели, не уточняется, как и габариты. Известно, что GV80 будет предлагаться с двумя и тремя рядами сидений.

Пока опубликованы спецификации только для рынка Южной Кореи, где для кроссовера доступен дизель V6 мощностью 282 л.с. с заявленным расходом 11.8 литра на 100 км пробега (2WD). Позднее в линейке появятся два бензиновых турбомотора.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis GV80 создан на платформе, предполагающей заднеприводную компоновку. Модель с опциональным полным приводом оснащена системой Multi-Terrain Control с межосевым электронноуправляемым дифференцицалом на задней оси. При помощи селектора выбора режима движения можно выбрать между "Снегом", "Грязью" и "Песком".

Кроссовер получил адаптивную подвеску, которая изменяет свои параметры демпфирования в зависимости от состояния дороги - его мониторят камеры и навигация.

На Genesis GV80 реализован интеллектуальный круиз-контроль с машинным обучением, который раз за разом перенимает у водителя опыт и становится всё более автономным. В компании говорят, что Genesis GV80 - первый в мире автомобиль, получивший такое решение. Также кроссовер оказался пионером по внедрению нового типа подушек безопасности (всего их в автомобиле десять): эйрбег между водителем и передним пассажиром.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Список систем представлен уже ставшими стандартом в автомобилях такого класса ассистентами: удержание в рамках полосы, слежение за состоянием водителя, предупреждение о возможном столкновении в различных ситуациях. Также кроссовер получил новое поколение Highway Driving Assist II - помощника, который умеет перестраиваться при активации указателя поворота и лучше адаптирован для ситуаций с плотным трафиком.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Genesis GV80 оснащён информационно-развлекательным комплексом с дисплеем 14.5 дюйма. Мультимедиа понимает рукописный ввод, реагирует на голосовые команды и жесты. У новинки есть ещё несколько новаторских опций.

Например, система активного шумоподавления, основанная на запуске звукового сигнала (дорожного шума) в противофазе с опережением на 0.002 секунды. Также GV80 получил кресла с вентиляцией, подогревом и активными воздушными ячейками, которые, как говорится в официальном сообщении компании, снимают дискомфорт от долгого пребывания за рулём. К сожалению, не показали, как работает эта технология, но, видимо, это что-то из области массажа.

Продажи в Южной Корее начнутся уже в этом месяце. Цена на автомобиль пока не объявлена. Известно, что Genesis GV80 доберется и до российского рынка.