КСИР Ирана задержал разместившего видео попадания ракеты в Boeing

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали местного гражданина, опубликовавшего в интернете видео с попаданием ракеты в украинский Boeing.

Как сообщило агентство Fars, задержание состоялось накануне в рамках отдельного расследования КСИР обстоятельств и причин крушения под Тегераном лайнера "Международных авиалиний Украины". Подчеркивается, что результаты допроса задержанного "будут в обязательном порядке представлены широкой общественности Ирана".

Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев. Командующий ВКС КСИР ИРИ Амир Али Хаджизаде позже признал, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными. Средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия