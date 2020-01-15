Появилось новое видео попадания ракет в Boeing под Тегераном

В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев. В опубликованном на сайте NYT двухминутном видеоролике можно наблюдать запуск двух ракет, с интервалом около 30 секунд, а также видеть вспышки в ночном небе, соответствующие предположительно их попаданиям по самолету.

Дополнительно на распространенных кадрах можно наблюдать признаки того, что авиалайнер загорелся в небе и после попадания ракет пытался совершить разворот в сторону аэропорта Тегерана. С момента попадания первой ракеты и до крушения лайнера прошло около минуты.

Напомним, что самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение восьмого января, находившиеся на борту 176 человек погибли. Иран признал, что причиной катастрофы стал непредумышленная атака со стороны иранской ПВО.