Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год

Меры, которые предложил президент РФ Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, на эти цели необходимо 0,4-0,5% ВВП.

В среду Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию, на котором озвучил ряд мер, связанных с дополнительными затратами.

"Прозвучавшие меры достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год. Я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП", - сказал Кудрин, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению главы Счетной палаты, это "самое дорогое" послание президента РФ на его памяти.