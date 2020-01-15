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15.01.2020 14:19
Рубрика: Власть

Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год

Меры, которые предложил президент РФ Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, на эти цели необходимо 0,4-0,5% ВВП.

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В среду Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию, на котором озвучил ряд мер, связанных с дополнительными затратами.

"Прозвучавшие меры достаточно дорогие, они потребуют от 400 до 500 миллиардов рублей в год. Я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП", - сказал Кудрин, чьи слова приводит РИА Новости.

По мнению главы Счетной палаты, это "самое дорогое" послание президента РФ на его памяти.

Власть Работа власти Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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