Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

Малообеспеченные семьи будут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Такую меру поддержки объявил в Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин. Меры поддержки задействуют с 1 января 2020 года.

"Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть с действительно сложной, очень сложной ситуацией", - заявил глава государства.

На первом этапе размер выплаты составит половину от прожиточного минимума - около 5,5 тысяч рублей.

"Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая эти деньги, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже целиком в регионах полный ПМ - это 11 с лишним тысяч", - пообещал президент.

Для оформления помощи, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. "Нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан - чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно, через соответствующий государственный портал", - подчеркнул Путин.

Сайт "РГ ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.