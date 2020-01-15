Курс рубля незначительно снизился на новости об отставке правительства

Российская валюта на Московской бирже немного ослабла после сообщения об отставке правительства России. Об этом говорят данные торгов.

Курс доллара прибавил 20 копеек и составил 61,61 рубля, курс евро вырос на 37 копеек - до 68,75 рубля.

"Отечественная валюта сегодня вела себя стабильно на ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, хотя новость про отставку правительства сменило направления курсов", - рассказал "Российской газете" Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По прогнозу эксперта, в дальнейшем стоит ожидать ослабления национальной валюты до показателей 64-65 рублей в паре с долларом и 69-70 рублей в паре с евро.