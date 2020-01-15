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15.01.2020 16:35
Рубрика: Власть

Правительство России в полном составе ушло в отставку

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство России подает в отставку. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев на фоне предложений президента Владимира Путина по изменениям в Конституцию.

"Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти - власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной ", - подчеркнул Медведев.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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- В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство в действующем составе подало в отставку, - заявил премьер.

Президент поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за проделанную работу, выразив удовлетворение достигнутыми результатами. "Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - сказал Владимир Путин. Он попросил всех министров исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Для Дмитрия Медведева в структуре государственных органов президент уже нашел новую должность. Он намерен предложить ему место своего заместителя в Совете безопасности, где будет введена соответствующая должность. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства", - сообщил Путин.

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