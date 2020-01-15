Путин предложил гражданам проголосовать по поправкам в Конституцию

Глава государства особо подчеркнул, что необходимости в новой Конституции нет, потенциал нынешней не исчерпан. Основные принципы должны остаться незыблемыми. Но возможна корректировка, которая может осуществляться только с одобрения граждан.

- Полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию - вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, - заявил президент.

Поправки, о которых идет речь, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. А значит, могут быть утверждены парламентом через принятие конституционных законов, напомнил российский лидер. Но так как предлагаются существенные изменения, то необходимо провести голосование граждан по всему пакету предложенных поправок в Конституцию, подчеркнул глава государства.

- И только по его результатам принимать окончательное решение, - отметил Путин. - Мнение народа как главного источника власти должно быть определяющим. Все в конечном итоге решают люди.

Он добавил, что "сильную, благополучную, современную Россию мы можем построить только с безусловным уважением к мнению народа".

К широкому общественному обсуждению должны подключиться все заинтересованные стороны - в частности, партии, общественные объединения.

Ранее президент в своем выступлении назвал ряд конкретных поправок в Основной закон. Парламент, по его мнению, может взять на себя больше ответственности за формирование правительства. В связи с этим Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства. Президент будет не вправе их отклонить.

Глава государства также предложил дать Совету Федерации полномочия отстранять судей Конституционного и Верховного судов по представлению президента в ряде случаев. Руководители силовых ведомств должны назначаться президентом РФ по согласованию с Советом Федерации, считает Путин.

Роль КС РФ надо усилить, наделить правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов, заявил также Путин.

Он, кроме того, предложил на конституционном уровне закрепить требования к кандидату в президенты РФ о проживании в России не менее 25 лет и отсутствии иностранного гражданства. Глава государства отметил при этом, что данное требование распространяется "не только на момент выборов, но и когда бы то ни было ранее".

Еще одно ключевое заявление: решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления, по словам Путина, требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти.