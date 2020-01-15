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15.01.2020 13:45
Рубрика: Власть

Путин предложил ужесточить требования в Конституции к кандидатам в президенты

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин согласен с теми, кто считает, что президент РФ не может занимать пост главы государства более двух сроков в принципе. Об этом президент заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

"Не считаю, что это вопрос принципиален, но согласен с этим", - сказал он.

Ранее Путин уже затрагивал эту тему во время большой пресс-конференции - тогда глава государства допустил исключение слова "подряд" из статьи о количестве президентских сроков.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Кроме того, глава государства предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента РФ.

"Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве", - сказал он.

В ходе своего выступление российский президент также подчеркнул, что необходимости в новой Конституции РФ нет. Он отметил, что потенциал действующего основного закона не исчерпан.

Власть Работа власти Госуправление Президент Конституция России Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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