Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию

Владимир Путин: Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы! Уважаемые граждане России!

Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом начале года. Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна.

Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, - в городах, районах, сёлах, по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием.

Уважаемые коллеги!

Судьба России, её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет (хочу содержательную часть начать именно с демографии), зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.

Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится всё больше.

Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чём напряжённость демографического периода, через который проходит сегодня Россия.

Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны - мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны - мало.

Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребёнка.

Повторю: существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность - ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

Демография - это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения высшего национального приоритета - сбережения и приумножения народа России.

Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья.

Так, важнейший, чувствительный вопрос - возможность устроить ребёнка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей.

Уважаемые главы субъектов Федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Ну вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысячи, да и то не в полноценном режиме, имею в виду, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас прошу сделать всё, хотя это уже очень сложно, тем не менее это нужно сделать - нужно наверстать этот пробел. Повторю, мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи.

Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, - это низкие доходы значительной части наших граждан, семей.

Причём, по разным оценкам, порядка 70-80 процентов семей с низкими доходами - это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный.

Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. Ещё раз хочу сказать: в среднем, это зависит от региона.

Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации - теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Всё это существенная поддержка. Но вот я о чём подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребёнку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком.

Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего года.

Кого затронет эта мера, и как, полагаю, она должна действовать.

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией.

Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли всё оформить без очередей и преград. Или дистанционно, через соответствующий государственный портал.

В каждом субъекте Федерации, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи. Но это не всё. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11 тысяч на ребёнка в месяц.

Для реализации предложенной меры потребуются серьёзные ресурсы, корректировка федерального бюджета. Прошу Правительство и парламентариев сделать это максимально оперативно. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы.

Что ещё мы должны сделать, и причём так же быстро.

В Послании прошлого года говорил о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.

Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи.

Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но его эффективность пока крайне низкая. И на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое.

Поэтому, во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации.

Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: показателем результативности работы будет не количество заключённых социальных контрактов, а реальное снижение бедности.

Уважаемые коллеги!

В 2006 году, также обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, предложил тогда - помню, сказал так: теперь о главном, о любви, - и предложил тогда программу материнского капитала. Её главная цель, смысл - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребёнка.

Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недостаточно.

Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года - это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка.

Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка.

Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей.

Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребёнка государство "гасит" за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома.

Напомню также, что льготную ставку ипотеки - шесть процентов годовых - для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу.

А на Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке два процента. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в её реализацию.

И ещё один очень важный вопрос - уже сказал сегодня о новой выплате на детей в возрасте с трёх до семи лет включительно. Но и это не всё, что мы можем и должны сделать. Да, когда ребёнок идёт в школу, у родителей, особенно у мам, появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако и расходы семьи, чтобы собрать ребёнка в школу, тоже возрастают, забот у семьи прибавляется, и на этом этапе её также нужно поддержать. В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс.

Не буду скрывать, у нас большие дискуссии шли на этот счёт, некоторые коллеги в общем и целом не возражают не потому, что им детей не хочется поддержать, но говорят о том, что это не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для нашего общества, - все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут.

Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Да, мне говорят: даже в советское время с его широкой социальной программой поддержки граждан не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправданной.

Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, предлагаю направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения, и, безусловно, качественными продуктами. Обращаю внимание, что даже во время Советского Союза этого не делалось, как я уже сказал. Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

Что хотел бы сказать в целом, уважаемые коллеги? Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной жизни.

Во-вторых, то, о чём говорил в начале Послания: шаги, которые мы предприняли в предыдущие годы в сфере демографического развития, уже дали результат. Тогда они дали результат. В России поэтому растёт большое поколение. Это ребята, которые сейчас ходят в детский сад, учатся в школах. Очень важно, чтобы они восприняли подлинные ценности многодетной семьи, что семья - это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья - это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности. Если для подрастающих поколений всё это станет естественной нравственной нормой, неотъемлемой частью, оплотом их взрослой жизни, мы действительно сможем решить историческую задачу - гарантировать развитие России как большой и успешной страны.

Продолжение следует.

Источник: kremlin.ru