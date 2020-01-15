Путин назначит Медведева замглавы Совбеза

В ближайшее время появится должность заместителя председателя Совета безопасности, на этот пост будет назначен Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин встретился сначала с Медведевым, обсудил с ним вопросы, звучавшие в Послании Федеральному Собранию, а потом и с кабмином. "Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности", - объявил он. Напомним, что Совбез возглавляет глава государства.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства", - продолжил Владимир Путин.

Медведев почти 8 лет возглавлял правительство. "Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", - сказал президент. Путин подчеркнул, что если для назначения потребуется внести изменения в законы, то это будет сделано в ближайшее время.

Напомним, что 15 января Медведев объявил об уходе в отставку. "Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", - заметил он.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство в действующем составе подало в отставку", - сказал премьер-министр.