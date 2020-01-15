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15.01.2020 21:45
Рубрика: Власть

Только вперед

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Послание российского президента Федеральному Собранию в этом году может разочаровать тех, кто занимается международной политикой. Пожалуй, в документах этого жанра ей никогда не уделялось столь ограниченное место. Но в данном случае важно не количество, а именно качество, то есть содержание тех немногих абзацев, в которых глава государства адресовался к мировым делам.

Ключевое положение: "Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность... обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться... Надежная безопасность... позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей, потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Здесь явная отсылка к Посланию 2018 года, когда были представлены новые виды вооружений. Тогда это восприняли как предостережение, сейчас президент подчеркивает, что все эти военные возможности - средство, а не цель. Средство сфокусировать внимание на том, что в первую очередь беспокоит жителей России.

Это послание может рассматриваться как рубежное по ряду причин. И демографический приоритет, и коррекция политической системы - заявления не проходные, влекущие за собой серьезные последствия. Но и в международном плане - веха. Двадцать лет назад Владимир Путин, накануне того дня, когда он стал исполняющим обязанности президента, в программной статье фактически сформулировал для себя главную задачу - не допустить того, чтобы Россия скатилась во второй, а то и третий эшелон мировой политики. В понимании Путина, которое он за истекшие годы не раз высказывал, самая опасная беда подобного скольжения вниз - превращение в страну, зависимую от других. Экономически, политически, в сфере обеспечения ее безопасности. Суверенитет оставался неизменным лейтмотивом президентства Путина, хотя, конечно, нюансы в его трактовке имелись. В нынешнем Послании важная новелла по этой части - намерение конституционно закрепить примат национального права над международным, это концептуальная вещь. Ну и продолжение того, что когда-то называли "национализацией элит", как минимум, управленческих.

Внешнеполитические успехи России последних лет опираются на умелую дипломатию, политический опыт и военную силу

Как бы то ни было, основной вывод - задача двадцатилетней давности выполнена, Россия закрепилась в высшей лиге и надежно обеспечила свою безопасность. Работа на этом направлении будет продолжаться, но она текущая, рутинная. И надо с удвоенной энергией заняться своими делами, развитием России.

У смены ориентиров много причин. Справедлива гипотеза, что с наступлением двадцатых годов Владимир Путин решил всерьез задуматься об устройстве России на перспективу, а именно - и после 2024 года. Точнее - о том, как спокойно миновать этот рубеж, обеспечив одновременно и преемственность, и обновление. Вероятно, есть и другие внутренние резоны. Но не менее важен общий мировой контекст. Путин всегда отличался тем, что хорошо его чувствовал.

Матвиенко: Совфед примет план реализации Послания президента

Глобализация в прежнем виде уже в прошлом, а популярное еще недавно понятие "всеобщего блага" все больше смещается в направлении блага собственного. Как ни относись к президенту США Дональду Трампу, но его "Америка прежде всего", во-первых, стала не причиной, а следствием мировых процессов, во-вторых, задала мощный импульс национальному эгоизму как общему тренду. Государства поворачиваются к себе, к собственным нуждам. В том числе и потому, что излишнее увлечение "внешним контуром" приводит к забвению нужд и запросов собственного населения, а источником легитимности для власти в конечном итоге не может быть никто, кроме него.

Конечно, это не значит, что про международные вопросы можно забыть. Любой нации необходимо ощущение: а) безопасности, б) что ее уважают. И если вдруг оно пропадает, это очень быстро начинает сказываться на атмосфере в обществе. Но если на базовом уровне сомнений в уважении и безопасности нет, то насущными становятся вполне прикладные вопросы уровня и качества жизни, возможностей для развития и роста и т.д.

Россия закрепилась в высшей лиге и надежно обеспечила свою безопасность. Работа на этом направлении будет продолжаться, но она текущая, рутинная

Решение этих вопросов напрямую связано и с международными позициями. Внешнеполитические успехи России последних лет опираются на умелую дипломатию, политический опыт и военную силу. А их ограничителем выступают слабость экономики и - в некоторой степени - демографическое состояние. И пока по этим параметрам Россия заметно уступает, потолок не преодолеть.

Послание-2020 констатирует: начинается новый этап. И он начинается не только и не столько потому, что в верхах принято такое решение. До сих пор и Россия, и мир развивались в шлейфе событий конца ХХ века. Россия преодолевала их последствия, Запад ими наслаждался. Теперь смотреть назад уже не имеет смысла. Только вперед, даже если пока не очень отчетливо видно, что там.

Власть Позиция Послание президента Федеральному Собранию 2020 года Колонка Федора Лукьянова

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