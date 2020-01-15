Ключевое положение: "Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность... обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться... Надежная безопасность... позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей, потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина".

Здесь явная отсылка к Посланию 2018 года, когда были представлены новые виды вооружений. Тогда это восприняли как предостережение, сейчас президент подчеркивает, что все эти военные возможности - средство, а не цель. Средство сфокусировать внимание на том, что в первую очередь беспокоит жителей России.

Это послание может рассматриваться как рубежное по ряду причин. И демографический приоритет, и коррекция политической системы - заявления не проходные, влекущие за собой серьезные последствия. Но и в международном плане - веха. Двадцать лет назад Владимир Путин, накануне того дня, когда он стал исполняющим обязанности президента, в программной статье фактически сформулировал для себя главную задачу - не допустить того, чтобы Россия скатилась во второй, а то и третий эшелон мировой политики. В понимании Путина, которое он за истекшие годы не раз высказывал, самая опасная беда подобного скольжения вниз - превращение в страну, зависимую от других. Экономически, политически, в сфере обеспечения ее безопасности. Суверенитет оставался неизменным лейтмотивом президентства Путина, хотя, конечно, нюансы в его трактовке имелись. В нынешнем Послании важная новелла по этой части - намерение конституционно закрепить примат национального права над международным, это концептуальная вещь. Ну и продолжение того, что когда-то называли "национализацией элит", как минимум, управленческих.

Внешнеполитические успехи России последних лет опираются на умелую дипломатию, политический опыт и военную силу

Как бы то ни было, основной вывод - задача двадцатилетней давности выполнена, Россия закрепилась в высшей лиге и надежно обеспечила свою безопасность. Работа на этом направлении будет продолжаться, но она текущая, рутинная. И надо с удвоенной энергией заняться своими делами, развитием России.

У смены ориентиров много причин. Справедлива гипотеза, что с наступлением двадцатых годов Владимир Путин решил всерьез задуматься об устройстве России на перспективу, а именно - и после 2024 года. Точнее - о том, как спокойно миновать этот рубеж, обеспечив одновременно и преемственность, и обновление. Вероятно, есть и другие внутренние резоны. Но не менее важен общий мировой контекст. Путин всегда отличался тем, что хорошо его чувствовал.

Глобализация в прежнем виде уже в прошлом, а популярное еще недавно понятие "всеобщего блага" все больше смещается в направлении блага собственного. Как ни относись к президенту США Дональду Трампу, но его "Америка прежде всего", во-первых, стала не причиной, а следствием мировых процессов, во-вторых, задала мощный импульс национальному эгоизму как общему тренду. Государства поворачиваются к себе, к собственным нуждам. В том числе и потому, что излишнее увлечение "внешним контуром" приводит к забвению нужд и запросов собственного населения, а источником легитимности для власти в конечном итоге не может быть никто, кроме него.

Конечно, это не значит, что про международные вопросы можно забыть. Любой нации необходимо ощущение: а) безопасности, б) что ее уважают. И если вдруг оно пропадает, это очень быстро начинает сказываться на атмосфере в обществе. Но если на базовом уровне сомнений в уважении и безопасности нет, то насущными становятся вполне прикладные вопросы уровня и качества жизни, возможностей для развития и роста и т.д.

Россия закрепилась в высшей лиге и надежно обеспечила свою безопасность. Работа на этом направлении будет продолжаться, но она текущая, рутинная

Решение этих вопросов напрямую связано и с международными позициями. Внешнеполитические успехи России последних лет опираются на умелую дипломатию, политический опыт и военную силу. А их ограничителем выступают слабость экономики и - в некоторой степени - демографическое состояние. И пока по этим параметрам Россия заметно уступает, потолок не преодолеть.

Послание-2020 констатирует: начинается новый этап. И он начинается не только и не столько потому, что в верхах принято такое решение. До сих пор и Россия, и мир развивались в шлейфе событий конца ХХ века. Россия преодолевала их последствия, Запад ими наслаждался. Теперь смотреть назад уже не имеет смысла. Только вперед, даже если пока не очень отчетливо видно, что там.