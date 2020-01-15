Матчи квалификации Australian Open в среду перенесены из-за смога и дождя

Встречи квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису в среду были перенесены на четверг из-за смога и дождя, сообщается в официальном микроблоге Australian Open в Twitter.

Через пять дней стартуют игры основной сетки первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии. Из-за лесных пожаров, с которыми не удается справиться с осени прошлого года, у организаторов турнира возникает немало проблем. Главной из них стал смог, на который жалуются теннисисты.

В среду из-за смога и ожидающихся дождей было решено перенести матчи квалификационного раунда турнира. Причем дым от пожаров мешает уже второй день подряд.

Ранее организаторы заявляли, что из-за пожаров соревнования могут пройти на закрытых кортах, а один из лидеров мужского тенниса серб Новак Джокович предлагал перенести турнир на более поздний срок.