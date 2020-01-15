В МИД назвали недостаточными действия Киева по Минским соглашениям

Шаги Украины по выполнению Минских соглашений пока недостаточны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам высокопоставленного дипломата, Киев не выполняет Минских соглашений, будучи стороной конфликта. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого недостаточно.

Грушко также указал, что сегодня весь комплекс стратегических отношений по линии Россия-ЕС "повешен" на выполнение Минских соглашений. Однако пока они не выполняются, ЕС намерен общаться с Москвой только по темам, которые интересуют Брюссель.

"Естественно, мы тоже придерживаемся такого подхода. Если Евросоюз исходит из этого, то мы тоже будем говорить только по вопросам, которые нас интересуют", - заключил Грушко.

Напомним, в Париже 9 декабря после трехлетнего перерыва состоялась встреча "нормандской четверки", в ходе которой обсуждалась ситуация по выполнению Минских соглашений. В результате достигнутых договоренностей прошел обмен задержанными между Киевом, а также провозглашенными республиками ДНР и ЛНР по формуле "всех на всех", а также состоялось разведение сил и средств на отдельных участках линии разграничения. Очередная встреча "нормандской четверки" запланирована через четыре месяца.