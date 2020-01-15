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15.01.2020 11:37
Рубрика: Власть

В МИД назвали недостаточными действия Киева по Минским соглашениям

Текст: Александр Саможнев
Шаги Украины по выполнению Минских соглашений пока недостаточны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

По словам высокопоставленного дипломата, Киев не выполняет Минских соглашений, будучи стороной конфликта. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого недостаточно.

Грушко также указал, что сегодня весь комплекс стратегических отношений по линии Россия-ЕС "повешен" на выполнение Минских соглашений. Однако пока они не выполняются, ЕС намерен общаться с Москвой только по темам, которые интересуют Брюссель.

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"Естественно, мы тоже придерживаемся такого подхода. Если Евросоюз исходит из этого, то мы тоже будем говорить только по вопросам, которые нас интересуют", - заключил Грушко.

Напомним, в Париже 9 декабря после трехлетнего перерыва состоялась встреча "нормандской четверки", в ходе которой обсуждалась ситуация по выполнению Минских соглашений. В результате достигнутых договоренностей прошел обмен задержанными между Киевом, а также провозглашенными республиками ДНР и ЛНР по формуле "всех на всех", а также состоялось разведение сил и средств на отдельных участках линии разграничения. Очередная встреча "нормандской четверки" запланирована через четыре месяца.

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