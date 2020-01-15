МИД РФ "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США

Похолодание в Москве не наступает, в том числе потому, что "держат вашингтонскую погоду" для прибывающего нового посла США в России Джона Салливана, говорится в официальном канале МИД РФ в Telegram.

Дипломаты отмечают, что Россия давно его ждет. "Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии?" - задаются вопросом в МИД.

Вероятно, имеется в виду, что прежний посол окунулся в прорубь на Крещение в 2018 году. Ожидается, что Салливан прибудет в Москву 16 января.

Джон Салливан был предложен на должность посла США в России американским президентом Дональдом Трампом 11 октября 2019 года и утвержден Сенатом 12 декабря 2019 года и приведен к присяге Госсекретарем Майком Помпео 23 декабря. В апреле 2018 года Салливан временно исполнял обязанности главы американской дипломатии после отставки Рекса Тиллерсона. По оценкам экспертов, впервые на должность посла в России назначается столь высокопоставленный дипломат.