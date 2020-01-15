Выплаты малообеспеченным семьям пособий на детей от 3 до 7 лет вместе с другими инициативами президента, объявленными в его Послании к Федеральному Собранию, позволят к концу года снизить бедность больше чем на 10%, сказал глава мин­экономразвития Максим Орешкин.

По оценке ведомства, в 2020 году реализация инициатив повысит доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств в среднем на 10 процентных пунктов (п.п.) во втором полугодии и приведет к снижению уровня бедности на 1,3 п.п. относительно траектории без озвученных мер. По данным Росстата, уровень бедности - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - по итогам III квартала 2019 года составил 12%.

Влияние объявленных инициатив на реальные располагаемые доходы населения министерство оценивает в +0,5 п.п. за 2020 год (1 п.п. во втором полугодии), на инвестиционную активность (в Послании объявлено о компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета) - в 1 п.п. Совокупная прибавка к росту ВВП, по оценке минэкономразвития, составит 0.3 п.п. Текущий базовый вариант прогноза предполагает на 2020 год рост ВВП на уровне 1,7%, рост инвестиций на 5%, рост реальных располагаемых доходов на 1,5%. Прогноз будет пересмотрен после того, как Росстат подведет итоги 2019 года, сообщило минэкономразвития.

Суммарная стоимость пакета ключевых мер - пособие для семей с детьми, расширение программы маткапитала и налоговый вычет для компаний-инвесторов - минэкономразвития оценивает в 0,3 трлн рублей в текущем году и свыше 0,6 трлн в год в последующем. У главы Счетной палаты Алексея Кудрина несколько другая оценка - от 400 до 500 млрд рублей в год.

Пакет инициатив позволит преодолеть "ловушку слабого спроса" в экономике: выплаты и пособия поддержат российских производителей и строительство

С точки зрения экономики пакет инициатив направлен на преодоление "ловушки слабого спроса" и не создает рисков для инфляции, поскольку он накладывается на замедление темпов роста потребкредитования, подчеркивает министерство.

Поддержку спроса министерство ожидает по трем направлениям.

Малоимущие семьи приобретают, как правило, отечественную продукцию, и дополнительная помощь им поддержит внутреннее производство.

Расширение программы маткапитала отзовется ростом спроса в строительстве: с учетом средств на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка суммарная поддержка семьи может превысить миллион рублей, в большинстве населенных пунктов этой суммы достаточно для покрытия не менее трети стоимости квартиры, указывает министерство.

0,6 триллиона рублей в год составит стоимость пакета ключевых мер из Послания президента

Поддержка использования налогового вычета не только простимулирует бизнес более активно модернизировать предприятия, но и высвободит значительные средства для инвестиций на расширение производств, и, что особенно важно, позволит повысить производительность труда и, как следствие, уровень доходов работников предприятий в целом. "Как результат, платежеспособный спрос населения будет простимулирован не только разовыми выплатами, но и за счет долгосрочного роста зарплат, - указывает министерство. - При этом расширяется отечественное производство, что позволит впоследствии удовлетворять растущий спрос не импортом, а отечественной продукцией".