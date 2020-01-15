В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет

Помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о стоимости выполнения социальных инициатив, озвученных главой государства в Послании Федеральному собранию.

Объем расходов на предложенные президентом меры в социальной сфере составит порядка 400 млрд рублей. При этом самой затратной мерой будет выплата пособий на детей от трех до семи лет - на выплату пособий в 2020 году будет потрачено 134 млрд рублей, сообщил Белоусов в комментарии ТАСС.

Сервис для оформления пособий на детей от 3 до 7 лет должен появиться до 1 июля, сообщил он также.

- Поскольку предлагается заявительный принцип при получении этого пособия, то это должно делаться по максимуму дистанционно, например, через электронную систему госуслуг, - рассказал помощник президента.

Перечень поручений по Посланию сейчас готовится, рассказал Белоусов. "У нас есть детальные подсчеты по каждой из озвученных президентом мер. В целом это в районе 400 млрд рублей, - рассказал он. - Это та величина, которая находится в пределах возможной корректировки бюджета.

Примерные расходы на реализацию предложения по увеличению материнского капитала уже тоже стали известны. Они составят около 100 миллиардов рублей в этом году, заявил журналистам министр труда РФ Максим Топилин.

Ранее Владимир Путин предложил с 1 января этого года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. Выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Кроме того, Путин предложил увеличить размер материнского капитала на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий его размер для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей. И в дальнейшем будет ежегодно индексироваться.