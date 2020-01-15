Путин: Маткапитал будут выплачивать после рождения первого ребенка

Глава государства напомнил, что действующий порядок выплаты материнского капитала рассчитан до 31 декабря 2021 года. "Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос - что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года", - заявил он.
Такой шаг надо сделать обязательно, но сегодня только этого недостаточно, уверен президент. "В этой связи хотели бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года", - сказал он.
Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме. Президент уточнил, что после индексации с января этого года размер выплаты составляет 466 617 рублей.
"Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но в современных условиях и этого мало с учетом демографических вызовов, с которыми сталкивается страна", - продолжил российский лидер. "Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка", - сказал он.
Таким образом, по словам Путина, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей, он будет ежегодно индексироваться. Президент уточнил, что если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго ребенка маткапитал должен предоставляться ей в новом, увеличенном размере - 616 617 рублей.
Глава государства напомнил, что власти уже приняли решение о том, что при рождении в семье третьего ребенка государство гасит 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. "То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов и даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома", - подчеркнул он.
"Льготную ставку ипотеки 6% для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита", - добавил глава государства. По его словам, в результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, сразу возросло почти в десять раз.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.