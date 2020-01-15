Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию

Президент определит сроки и порядок голосования по поправкам в Конституцию отдельным указом, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что в Послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил поправки в Основной закон, касающиеся усиления роли парламента и губернаторского корпуса.

Причем это будет голосование, не референдум. Потому что речь не идет об основополагающих статьях Конституции. "Но в связи с тем, что это достаточно серьезная реформа, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения и порядок которого будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом", - уточнил Песков.