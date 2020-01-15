Путин: Необходимо увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному собранию.

Российский лидер заметил, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти. В этой связи важно сохранить справедливую доступность бесплатного очного высшего образования.

- Предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, - заявил президент, особо подчеркнув, что в приоритетном порядке необходимо отдавать эти места именно в региональные вузы, поскольку на тех территориях не хватает специалистов.

В своем выступлении Владимир Путин указал, что важно не просто увеличить цифры приема, но вместе с участием работодателей и бизнеса заняться развитием вузов в регионах. Это необходимо, чтобы высшая школа научилась гибко реагировать на запросы быстроменяющегося рынка труда и студенты могли затем начать успешную карьеру на своей малой родине.

Сайт "РГ ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию.