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15.01.2020 13:11
Рубрика: Власть

Президент предложил внедрить проект "Доступный интернет"

Текст: Татьяна Замахина
Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и граждан страны, уверен российский лидер. В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил разработать и реализовать проект "Доступный интернет".

Как напомнил глава государства, Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Необходимо развивать это направление и дальше. Этому должно способствовать внедрение нового федерального проекта.

- По всей стране необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым интернет-ресурсам, - подчеркнул президент. - В этом случаем людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.

Путин уверил, что это создаст новые возможности для участия людей в жизни страны.

Говоря о технологическом развитии, он также призвал ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Развитие должно вестись за счет отечественного программного обеспечения, указал при этом президент.

- Я прошу правительство и депутатов ускорить принятие так называемого технологического законодательного пакета, - обратился Путин к собравшимся. - Нам нужно ускорить внедрение передовых технологий.

Кроме того, он поручил ввести такое регулирование, чтобы неуспех в научном исследовании не приводил к последующему уголовному преследованию за нецелевое использование средств.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Отрасли Связь Президент Национальные проекты 2019-2024 Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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