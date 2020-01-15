Президент предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий и размер МРОТ

Владимир Путин предложил прописать в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму об уровне МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
"В любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции", - сказал глава государства в Послании Федеральному Собранию.
Также, по словам Путина, необходимо закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения - регулярную индексацию пенсий.