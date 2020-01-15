При экстренной посадке в Лос-Анджелесе пилоты слили керосин на детей

К ЧП на детской площадке в Лос-Анджелесе, где в результате сброса авиационного топлива пострадали 26 человек, причастен экипаж пассажирского самолета американской компании Delta.

Речь идет о рейсе 98 - "Лос-Анджелес - Шанхай". После вылета пилоты сообщили о технической неисправности. Было принято решение вернуться. "В чрезвычайной ситуации они избавились от топлива для снижения массы воздушного судна перед посадкой", - говорится в сообщении, распространенном перевозчиком. Отмечается, что Boeing 777 благополучно приземлился, пассажиры не пострадали.

А вот находившиеся на территории школы взрослые и дети обратились за помощью к медикам. "Керосин попал на кожу и в дыхательные пути. Пострадавшие жалуются на раздражение кожи или проблемы с дыханием. Врачи выехали на место происшествия. Госпитализация никому не потребовалась", - цитирует ТАСС Федеральное авиационное управление США.