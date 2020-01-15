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15.01.2020 00:16
Рубрика: В мире

При обстреле военной базы Эт-Таджи пострадали трое иракцев

В результате ракетного обстрела военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада, погибли не менее трех иракцев, передает ТАСС сообщение местного телеканала "Ас-Сумария". Подтверждается информация, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня и что американские военнослужащие при этом не пострадали.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Напомним, что обстрел произошел вечером 14 января. По базе были выпущены не менее восьми ракет. Инфраструктура базы потерпела при этом существенный урон.

Отмечается, что это не первый обстрел базы, на которой дислоцированы американские военные. В навале января она уже подвергалась обстрелам в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим.

В мире Ближний Восток Ирак

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