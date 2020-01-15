Президент анонсировал модернизацию первичного звена здравоохранения

С 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил в ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Глава государства потребовал сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как люди чаще всего обращаются за медицинской помощью в поликлиники.

"Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья", - подчеркнул президент.

Для повышения качества оказания медпомощи в нынешнем году будет пересмотрена и система оплаты труда в сфере здравоохранения. Она будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

"Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок", - отметил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.