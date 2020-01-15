Президент анонсировал модернизацию первичного звена здравоохранения

Новости

Матвиенко: РФ останется президентской республикой после внесения изменений в Конституцию 15:03
Астрономы открыли "тайник" с двумя потенциально обитаемыми мирами 15:02
В России продают 25-летнюю "Волгу" за 5 млн рублей 15:00
В Китае найдены сокровища 3000-летней династии 14:59
Тюменке сделали кесарево на дому 14:58
Кадыров предложил создать в России институт по правам семьи 14:57
Ученые: о самом распространенном минерале на Земле мало что известно 14:57
Волямир и Милолика. Как называют детей в Петербурге 14:54
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери 14:49
В Омске дилеры проигнорировали право регистрировать автомиобили 14:49
В Прикамье при пожаре в частном доме погибла четырехлетняя девочка 14:40
В Минпросвещения рассказали о программе поддержки классных руководителей 14:37
Ростех: "Армата" пока не начала поступать в войска 14:28
Матвиенко прокомментировала участие СФ в назначении глав силовых ведомств 14:24
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год 14:19
В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ 14:15
Аксенов отправил в отставку министра юстиции Крыма 14:05
В Польше найден склад оружия исчезнувшего племени ятвягов 14:05
В Таиланде усилили санитарный досмотр туристов из-за вспышки коронавируса в КНР 14:04
Кроссовер Skoda Kamiq закосил под внедорожник. Первым 14:04
Путин предложил запретить иностранное гражданство для высших лиц 14:02
Публичная библиотека Нью-Йорка назвала самые популярные книги за 125 лет 13:56
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов 13:50
Как в Москве выросли выплаты семьям с детьми 13:50
Путин дал совет Совбезу ООН по устранению предпосылок для глобальной войны 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 13:27
Рубрика: Общество

Президент анонсировал модернизацию первичного звена здравоохранения

Текст: Ольга Игнатова

С 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил в ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Путин рассказал о внедрении новой системы оплаты труда в здравоохранении

Глава государства потребовал сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения, так как люди чаще всего обращаются за медицинской помощью в поликлиники.

"Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья", - подчеркнул президент.

Для повышения качества оказания медпомощи в нынешнем году будет пересмотрена и система оплаты труда в сфере здравоохранения. Она будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций.

"Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок", - отметил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.

Общество Здоровье Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

Главное сегодня

Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
МИД РФ "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США
Путин дал совет Совбезу ООН по устранению предпосылок для глобальной войны
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
В 2020 году "Роскосмос" поставит Минобороны две ракеты "Ангара"