Путин попросил выяснить, сколько надо дополнительных школьных мест

Президент РФ Владимир Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест.

"Каждый ребенок должен иметь возможность получить хорошее образование. Прошу правительство совместно с регионами определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест", - сказал Путин в Послании Федеральному Собранию.

По его словам, надо "искать гибкие решения". "Не только строить школы, но и грамотно использовать имеющуюся инфраструктуру", - добавил глава государства.

Путин также отметил, что "почти все школы подключены к интернету", и "вскоре все они получат высокоскоростной доступ" к нему.

Сайт "РГ ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию