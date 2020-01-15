Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, где сделал соответствующее кадровое предложение, сообщили в пресс-службе Кремля. Мишустин согласился, и тогда президент внес его кандидатуру на рассмотрение нижней палаты парламента. Другие подробности встречи в Кремле не сообщили.
После внесения кандидатуры Михаила Мишустина в Госдуму Совет нижней палаты собрался на внеочередное заседание. В здание на Охотном Ряду для встречи с депутатами прибыл сам кандидат. Как проинформировали по итогам заседания в думской пресс-службе, было решено внести коррективы в ранее утвержденный порядок работы палаты на 16 января. То есть уже на завтрашнем заседании Госдума рассмотрит кандидатуру на пост председателя правительства.
До пленарки Мишустину предстоит отдельная встреча с фракциями. Члены Совета, согласно сообщению пресс-службы ГД, договорились о порядке рассмотрения и предварительных консультациях по кандидатуре. В 9 утра соберется "Единая Россия", затем ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия". И после этого кандидат придет на пленарное заседание.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов уже сообщил, что фракция поддержит кандидатуру. "Это профессионал", - охарактеризовал он главу ФНС. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал кандидата в премьеры современным и эффективным руководителем, который хорошо понимает экономические задачи, стоящие перед страной. В КПРФ пока нет решения по Мишустину, но на посту главы ФНС он зарекомендовал себя как профессионал, заявил ТАСС зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Глава думских "единороссов" Сергей Неверов заявил, что депутатам необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. "Все задачи, которые были обозначены президентом в Послании, требуют скорейшего решения, - напомнил он журналистам. - В частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей - этого ждут люди".
Как сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра представит на заседании палаты полпред президента в Думе Гарри Минх. Обсуждение состоится в 14.00 по московскому времени. Кстати, как рассказал Володин, на встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался. Кандидата глава нижней палаты охарактеризовал положительно. Володин назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику.
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (сейчас Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году - аспирантуру этого института. Доктор экономических наук.
С 1992 по 1995 год возглавлял тестовую лабораторию Международного компьютерного клуба, после этого занимал должность заместителя гендиректора и председателя правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года стал заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам.
В разные годы Михаил Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, работал в бизнесе, являясь президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами.
В апреле 2010 года Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, назначил Михаила Мишустина главой Федеральной налоговой службы. Под его руководством ФНС из ведомства, выполняющего узкоспециальные задачи по сбору налогов, превратилась в современную высокотехнологичную структуру, заслужив авторитет не только в России, но и в ведущих странах мира.
Подготовила Юлия Кривошапко