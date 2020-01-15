Президент внес в Госдуму кандидатуру на должность председателя правительства. Это глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, где сделал соответствующее кадровое предложение, сообщили в пресс-службе Кремля. Мишустин согласился, и тогда президент внес его кандидатуру на рассмотрение нижней палаты парламента. Другие подробности встречи в Кремле не сообщили.

После внесения кандидатуры Михаила Мишустина в Госдуму Совет нижней палаты собрался на внеочередное заседание. В здание на Охотном Ряду для встречи с депутатами прибыл сам кандидат. Как проинформировали по итогам заседания в думской пресс-службе, было решено внести коррективы в ранее утвержденный порядок работы палаты на 16 января. То есть уже на завтрашнем заседании Госдума рассмотрит кандидатуру на пост председателя правительства.

До пленарки Мишустину предстоит отдельная встреча с фракциями. Члены Совета, согласно сообщению пресс-службы ГД, договорились о порядке рассмотрения и предварительных консультациях по кандидатуре. В 9 утра соберется "Единая Россия", затем ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия". И после этого кандидат придет на пленарное заседание.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов уже сообщил, что фракция поддержит кандидатуру. "Это профессионал", - охарактеризовал он главу ФНС. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал кандидата в премьеры современным и эффективным руководителем, который хорошо понимает экономические задачи, стоящие перед страной. В КПРФ пока нет решения по Мишустину, но на посту главы ФНС он зарекомендовал себя как профессионал, заявил ТАСС зам­пред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Глава думских "единороссов" Сергей Неверов заявил, что депутатам необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. "Все задачи, которые были обозначены президентом в Послании, требуют скорейшего решения, - напомнил он журналистам. - В частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей - этого ждут люди".

Как сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра представит на заседании палаты полпред президента в Думе Гарри Минх. Обсуждение состоится в 14.00 по московскому времени. Кстати, как рассказал Володин, на встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался. Кандидата глава нижней палаты охарактеризовал положительно. Володин назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную специфику.

Досье

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (сейчас Московский государственный технологический университет "СТАНКИН") по специальности "системы автоматизированного проектирования", в 1992 году - аспирантуру этого института. Доктор экономических наук.

С 1992 по 1995 год возглавлял тестовую лабораторию Международного компьютерного клуба, после этого занимал должность заместителя гендиректора и председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года стал заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам.

В разные годы Михаил Мишустин возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, работал в бизнесе, являясь президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами.

В апреле 2010 года Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, назначил Михаила Мишустина главой Федеральной налоговой службы. Под его руководством ФНС из ведомства, выполняющего узкоспециальные задачи по сбору налогов, превратилась в современную высокотехнологичную структуру, заслужив авторитет не только в России, но и в ведущих странах мира.

Подготовила Юлия Кривошапко