Сразу после оглашения Послания президент провел в Кремле рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, "обсуждались инициативы, озвученные главой государства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его положений".

Позже уже в Доме правительства состоялась встреча президента с кабинетом министров в полном составе. "Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем довольно подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы мной в Послании Федеральному Собранию, - обратился к ним Путин. - Как вы видите, вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и соответствующим образом организационно выстроить нашу работу".

Дмитрий Медведев со своей стороны отметил, что президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Объясняя решение об отставке, он заявил, что эти поправки в Основной Закон внесут существенные изменения не только в отдельные его статьи, а в целом в баланс всей структуры власти.

- В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку, - объявил Медведев кабинету министров.

Глава государства поблагодарил всех за проделанную работу, выразив удовлетворение достигнутыми результатами. "Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме", - заметил он. Всех министров Путин попросил оставаться на своих местах и исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. С каждым он пообещал встретиться в ближайшее время. В тот же день вечером президент подписал указ об отставке правительства, возложив на Дмитрия Медведева временное исполнение обязанностей премьер-министра.

Для Дмитрия Медведева в структуре государственных органов президент уже нашел новую работу. Он намерен предложить ему место своего заместителя в Совете безопасности, где будет введена соответствующая должность. Владимир Путин возглавляет Совбез страны в ранге председателя. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства", - сообщил Путин.

Правительство Дмитрий Медведев возглавлял с мая 2012 года. Это самый длительный срок пребывания на второй по значимости должности в стране в новейшей истории России.