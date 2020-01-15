Путин раскритиковал губернаторов за работу по созданию мест в яслях

Президент России в ежегодном Послании Федеральному Собранию раскритиковал ситуацию с обеспечением семей местами в яслях в российских регионах.

Важнейший, чувствительный вопрос, по его словам, - возможность устроить ребенка в ясли.

"Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 18-19 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78, из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч, на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия", - отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнут, что это значит, что такие ясли не готовы принять детей.

"Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать!" - обратился к губернаторам глава государства.

"Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, тем не менее это нужно сделать - нужно наверстать этот пробел", - указал Путин, обращаясь к губернаторам.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.