Путин рассказал о внедрении новой системы оплаты труда в здравоохранении

С этого года в России начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на справедливых и понятных правилах. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках традиционного Послания Федеральному Собранию.

По словам главы государства, эта система - с установлением фиксированной доли окладов в зарплате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

Также Владимир Путин отметил, что реализация заявленных целей требует значительных ресурсов.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления президента.