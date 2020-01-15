Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл

Для достижения темпов роста выше мировых Россия должна запустить новый инвестиционный цикл. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию.

Глава государства подчеркнул, что ожидает роста инвестиций не менее 5% каждый год.

"Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые "длинные деньги". Кредиты должны быть доступны для бизнеса", - отметил российский лидер.

Путин рассказал, что уже летом этого года часть Фонда национального благосостояния преодолеет отметку в семь процентов ВВП.

"Резервы гарантируют нам устойчивость и безопасность, а значит можем начать вкладывать средства в развитие экономики в регионах", - сказал он.