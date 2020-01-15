Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны

Все меры властей направлены на создание эффективной системы поддержки семьи. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

"Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей", - сказал Путин, отметив, что доходов граждан, особенно имеющих детей, должно хватать для достойной жизни.

Он отметил, что только укрепление института семьи способно гарантировать развитие России как большой и успешной страны.