Путин: В обществе четко обозначился запрос на перемены

Президент России Владимир Путин считает, что в обществе созрел запрос на перемены и граждане готовы активно участвовать в реализации этого запроса. Такое мнение он высказал в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

"Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела", - сказал он.

Глава государства также отметил, что люди зачастую лучше властей знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают.

"Темпы изменений должны нарастать с каждым годом. С ощутимых для граждан результатов по достижению достойного уровня жизни - повторю - с их активным участием", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что Послание впервые оглашается в самом начале года. "Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Их содержание и ориентиры отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами", - заявил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.