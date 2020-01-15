Широкая социальная программа

Впервые Послание было оглашено в самом начале года. Глава государства призвал "не откладывая решать социальные задачи" и отметил запрос на перемены. Итогом должно стать достижение достойного уровня жизни.

Первый важный пункт - демография. Нужно выбраться из "демографической ловушки". "Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет", - подчеркнул президент. В прошлом году на одну женщину коэффициент рождаемости был 1,5, это для России мало. Нужно - 1,7. Владимир Путин перечислил целый пакет мер. Во-первых, ясли. "Нельзя так работать! Вы чего?!" - подверг он критике губернаторов. Регионам выделили средства на новые места в яслях, но вместо 90 тысяч создали лишь 78 тысяч, и только меньше половины могут принимать детей.

Прямой угрозой демографическому будущему глава государства назвал низкие доходы семей, в основном с детьми. С января те, у кого доход не больше двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты до трехлетия ребенка. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей. Но когда ребенку исполнится три года, выплаты прекращаются и семья может попасть в сложную ситуацию. "Этого нельзя допустить", - подчеркнул президент и предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно с января этого года - на первом этапе 5,5 тысячи рублей. Мера коснется семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Если семьи и с этой прибавкой не доходят до прожиточного минимума, то со следующего года смогут получать - в каждом регионе по-разному - примерно 11 с лишним тысяч.

Вторая важнейшая новация касается материнского капитала. Программа будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Но и этого недостаточно, считает Путин. С 2020 года при рождении первенца семья получит право на маткапитал в сегодняшнем объеме. И это еще не все. При рождении второго ребенка будут давать еще 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер маткапитала составит 616 617 рублей для семьи с двумя детьми. И ежегодно он будет индексироваться.

Если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал семья получит в увеличенном размере - 616 617 рублей. А при рождении третьего, напомним, государство гасит 450 тысяч рублей ипотеки. То есть семья с тремя детьми сможет вложить свыше миллиона рублей для решения жилищной проблемы. При этом еще есть льготная ставка ипотеки - на весь срок кредита.

С сентября классные руководители в школах будут получать ежемесячную доплату не менее пяти тысяч рублей

Но вот ребенку исполняется семь лет, он идет в школу, и у семьи возникают новые расходы. Глава государства предложил помочь - обеспечив для всех бесплатное горячее здоровое питание с 1-го по 4-й класс. Система должна заработать уже в сентябре 2023 года. А где возможно - уже в этом году.

Учителя также не остались без внимания. С сентября каждый месяц классные руководители будут получать доплату не менее пяти тысяч рублей за счет средств госказны при сохранении существующих выплат. Путин указал строго соблюдать параметры майских указов. "Появляется соблазн "съехать с темы" - не надо этого делать", - предостерег он. Еще президент предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах.

Медицина первична

Значительное внимание в Послании уделено медицине. Президент вновь призвал сосредоточиться на первичном звене, в этом году завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Причем они должны не просто выписывать справки и направления, а оказывать реальную помощь. Путин призвал изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям с акцентом на целевой прием. Коснулся и проблем с поставками лекарств. "Чиновники позволяли себе рассуждать, будто речь о закупке канцтоваров", - прокомментировал он перебои. "Такие ситуации не должны больше никогда повторяться", - предупредил он. Нужно проработать ситуацию с ввозом препаратов, которые пока не получили официального разрешения, - чтобы родители не оказывались в ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать, указал глава государства. При этом будет усилен контроль качества.

От сбережения населения президент перешел к необходимости структурных изменений в экономике. "Надо создать условия для существенного повышения доходов граждан - это важнейшая задача правительства и ЦБ", - поручил он. Темпы роста ВВП должны быть выше среднемировых, нужно помнить про цель увеличить инвестиции до 25 процентов ВВП и не менять налоговые условия для бизнеса в течение шести лет. Путин призвал ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.

Баланс ветвей власти

Глава государства выразил свое мнение по дискуссии о необходимости переписать Конституцию. Он предложил вынести на всенародное обсуждение ряд поправок, а менять Основной Закон на новый - не нужно. Первая поправка: требования международного законодательства и решения международных органов действуют на территории России только в той части, в которой не влекут ограничения прав и свобод человека, не противоречат Основному Закону.

Вторая поправка - указать, что губернаторы, парламентарии, премьер-министр с заместителями, министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Еще более жесткие требования - к президенту. Он должен постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и у него не должно быть иностранного гражданства и вида на жительство когда бы то ни было.

Кардинально нужно повысить роль губернаторов - закрепить статус и роль Госсовета в Конституции. Федеральное Собрание должно получить больше прав в формировании правительства. Сейчас президент получает согласие Госдумы на кандидатуру премьера, а затем назначает кабмин. Путин предложил доверить нижней палате утверждение председателя правительства и по его представлению - министров и вице-премьеров. При этом президент будет обязан назначить их.

"Это очень серьезные изменения в политической системе", - оценил глава государства. Но, конечно, речь не идет о парламентской республике. Президент по-прежнему должен определять задачи и приоритеты правительства, иметь право отстранять премьер-министра и его заместителей от должности, руководить Вооруженными силами и правоохранительной системой.

Но для большего баланса ветвей власти назначение руководителей силовых ведомств должно проходить по итогам консультаций с Совфедом. То же самое - в отношении прокуроров регионов, которые сейчас утверждаются по согласованию с заксобраниями. Это сделает их независимыми от местных властей. Еще верхняя палата должна получить право по представлению президента отрешать судей Конституционного и Верховного судов от должности при поступках, порочащих честь и достоинство. В свою очередь и роль КС будет усилена: по запросу президента он сможет проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, еще до подписания. Еще Путин предложил закрепить в Основном Законе норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, и прописать регулярные индексации пенсий.

Все это президент предложил вынести на всенародное обсуждение. Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции и могут быть утверждены парламентом, но президент считает нужным провести голосование граждан. "Народ - главный источник власти. Все в конечном счете решают люди", - сказал он. Президент подпишет указ, определив сроки и порядок голосования по поправкам в Конституцию, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул: речь идет о голосовании, не о референдуме - основополагающие статьи не меняются, но все же реформа серьезная. Поэтому глава государства решил посоветоваться с гражданами.