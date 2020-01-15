Путин: В России нужно сформировать систему экологического мониторинга

Бизнес-компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках традиционного Послания Федеральному Собранию.

- Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность при работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу. От планов нужно быстрее переходить к действиям. Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха. В дальнейшем распространить такой контроль на всю страну. Причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга, - подчеркнул глава государства в своем выступлении.

Он рассказал о том, что до конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящее время выдано уже 16 таких разрешений. В целом работа идет по плану, заявил Путин, ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев.

Также, по словам президента, нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора.

- В целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей. Когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит, - сказал он.

Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана, заявил Владимир Путин. Это общие для всех вызовы глобального развития. Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает. И мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь, прежде всего, об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях.

- Убежден, мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере, - заключил он.

"РГ" провела текстовую онлайн-трансляцию выступления президента.