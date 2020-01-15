Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне

Россия создаст самый полный комплекс архивных материалов о Второй мировой войне, который будет доступен гражданам РФ и иностранцам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию.

Глава государства напомнил, что в этом году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и назвал 9 мая самым великим и святым праздником для россиян.

"Мы обязаны защитить правду о Победе. Иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру?" - заявил Путин.- Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты".

"В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира", - сообщил российский лидер.

Путин отметил, что "эта работа наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".

Сайт "РГ ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию