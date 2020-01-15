Путин: Инфляция в РФ находится на предсказуемо низком уровне

Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию отметил, что инфляция в стране находится на предсказуемо низком уровне.

"Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Говорю не об абстрактных показателях. Они прямо связаны с жизнью каждого человека в нашей стране. Результатом последовательной работы правительства и ЦБ стала стабилизация цен. Инфляция находится на предсказуемо низком уровне", - сказал Путин.

По словам главы государства, по итогам прошлого года инфляция составила 3%, что ниже ориентира в 4%.

Сайт "РГ ведет онлайн-трансляцию Послания президента Федеральному Собранию