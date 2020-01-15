Экс-сотрудник ИК-1 рассказал об обстоятельствах избиения заключенного

В Ярославле рассматривается второе дело, возбужденное по факту превышения должностных полномочий в исправительной колонии. Обвиняемый - бывший сотрудник ярославской ИК № 1 Владимир Костюк - признался в применении силы к заключенному Павлу Соколову и заявил, что сожалеет о случившемся.

"Я не имел права поднимать руку. Я сожалею, что это сделал, надо было это довести по закону - акт, постановление, а силу не применять. Руку не надо было поднимать, в этом я виноват", - цитирует ТАСС представшего перед судом экс-сотрудника ФСИН.

Инцидент, из-за которого было возбуждено дело, имел место в жилой зоне ИК в октябре 2016 года. Но известно о нем стало намного позднее, когда очередная видеозапись избиения осужденного попала в Интернет. На ней видно, что сотрудник ИК повалил заключенного на пол и пытается снять с него куртку.

По словам Костюка, он пришел в жилую зону, чтобы поторопить контингент с выходом на построение. По словам подсудимого, когда он зашел в камеру, Соколов выбегал из туалета. Сотрудник, пытаясь его поторопить, толкнул осужденного, и тот упал. После Костюк увидел у заключенного сигарету и ударил его.

Напомним, 15 января Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор по делу о пытках в колонии. Четыре года лишения свободы получил бывший заместитель начальника оперативного отдела ярославской исправительной колонии № 1 Сергей Ефремов. Кроме того, он лишен звания капитана внутренней службы.

16 января начнется рассмотрение еще одного дела - в отношении двух сотрудников ярославской ИК № 8, привлекавшихся в ноябре 2016 года к проведению общего обыска осужденных ИК-1 и теперь обвиняемых в избиении нескольких из них. Всего по уголовным делам о превышении полномочий с применением насилия, возбужденным после избиения осужденных в ярославской ИК №1, проходят 17 сотрудников ФСИН.