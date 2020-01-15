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15.01.2020 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Элина Труханова/РГ Фото: Элина Труханова/РГ
Фото: Элина Труханова/РГ

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела Ярославской исправительной колонии номер 1 Сергея Ефремова.

Ефремов стал первым сотрудником ФСИН , который предстал перед судом по громкому делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославских пенитенциарных учреждений. Дело было возбуждено летом 2018 года после появления в Интернете видеозаписи, запечатлевший процесс "воспитания"осужденного Евгения Макарова,отбывавшего наказание ИК-1. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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После задержания Ефремов признал свою вину, содействовал следствию и заключил досудебном соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Макарова били резиновой дубинкой по пяткам, руками по голове и телу. Непосредственно Ефремов, по мнению следствия, нанес осужденному не менее четырех ударов ладонью в область лица.

И на предварительном следствии, и в суде экс-замначальника оперотдела признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он полностью выполнил свои обязательства по досудебному соглашению. В частности, конкретизировал роль каждого участника экзекуции,предоставил имеющиеся у него видеозаписи.

Однако оснований для применения условного наказания к Ефремову суд не нашел. Учитывая отягчающее обстоятельство - совершение преступления группой лиц, - суд по говорил Сергея Ефремова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Кроме того, Ефремов лишен звания капитана внутренней службы.

Осужденного, последние месяцы находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии Преступления правоохранителей

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