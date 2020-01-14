Суд Ярославля установил, зачем снимали избиение осужденного

В Ярославле начался суд над одним из фигурантов дела о пытках в исправительной колонии. По резонансному делу о превышении должностных полномочий сотрудниками Ярославского УФСИН первым перед судом предстал бывший заместитель начальника оперативного отдела ярославской исправительной колонии №1 Сергей Ефремов. После задержания он признал свою вину, содействовал следствию и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке.

Потерпевший Евгений Макаров, видеозапись избиения которого в июле 2018 года была выложена в интернет и возмутила общественность, на суд не явился. Его интересы представляет адвокат Ирина Бирюкова.

По мнению следствия, непосредственно Ефремов нанес Макарову не менее четырех ударов ладонью в область лица, чем причинил ему физические и нравственные страдания. Ефремов в зале суда еще раз заявил, что глубоко раскаивается в содеянном, однако, с его слов, в материалах следствия не отражена причина этих действий. Как объяснил Ефремов, Макаров постоянно нарушал режим и оскорбительно высказывался о сотрудниках ФСИН, а также их близких - матерях, женах и дочерях. Ефремов признался, что не справился с эмоциями, за что несет ответственность уже на протяжении полутора лет.

Что касается видеозаписи избиения Макарова, то она, предположил подсудимый, велась для отчета перед руководством.

"Предполагаю, съемки велись для отчета руководству", - цитирует ТАСС Ефремова из зала суда.

Это же подтверждают и озвученные в судебном заседании материалы допроса Сергея Ефремова на предварительном следствии. Согласно им, бывший заместитель начальника ИК-1 Игит Михайлов и бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев давали указание о применении физической силы к Макарову.

Сторона обвинения попросила назначить для Сергея Ефремова наказание в виде пяти лет лишения свободы в ИК общего режима. Адвокат подсудимого и он сам, в свою очередь, вышли с просьбой ограничиться сроком, уже отбытым Ефремовым в следственном изоляторе и под домашним арестом.

Приговор по делу будет оглашен 15 января.

Всего по уголовным делам о превышении полномочий проходят 17 ярославских сотрудников ФСИН. В середине декабря всем фигурантам продлены сроки содержания под стражей. Кроме Сергея Ефремова, досудебное соглашение со следствием заключили еще двое обвиняемых - бывшие сотрудники ярославской ИК № 8. Их дело тоже уже поступило в суд.