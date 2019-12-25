Дело ярославских сотрудников ФСИН, обвиняемых в побоях, ушло в суд

Направлено в суд уголовное дело по факту насилия в отношении осужденных исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области.

По информации Генпрокуратуры РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ярославской восьмой колонии, которым инкриминируется превышение должностных полномочий (пункт "а" часть 3 статьи 286 УК РФ).

Как установило следствие, в ноябре 2016 года сотрудники ИК-8, привлеченные для проведения общего обыска осужденных ИК-1, без законных на то оснований нанесли трем мужчинам телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. На видеозаписи, размещенной в интернете 24 августа 2018 года, видно, что людей бьют в коридоре - по пути их следования к помещению для обыска.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве. - В отношении руководителей ИК и неустановленных соучастников Главное следственное управление СК РФ расследование уголовного дела продолжает.

В Ярославском областном суде сообщили, что из общего уголовного дела были выделены два в отношении трех сотрудников УФСИН, заключивших со следствием досудебное соглашение. Одно из них - против заместителя начальника оперативного отдела ИК-1 - поступило в суд 6 декабря. Рассмотрение его по существу назначено на 26 декабря.

По словам официального представителя Яроблсуда Ольги Козловой, из 14 остальных обвиняемых по уголовному делу о превышении должностных полномочий 11 человек уже ознакомлены с материалами дела.

Всего по уголовным делам о превышении полномочий проходят 17 ярославских сотрудников ФСИН. В середине декабря всем фигурантам дела продлены сроки содержания под стражей.