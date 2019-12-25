Дело ярославских сотрудников ФСИН, обвиняемых в побоях, ушло в суд

Новости

В России резко выросли продажи Lamborghini Urus 20:15
Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН 19:55
Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу" 19:51
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества 19:35
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей 19:35
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома" 19:33
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США 19:25
В Петербурге банду "черных вдов" будут судить за убийства ради квартир 19:24
В Дзержинске очевидцы засняли яркую небесную вспышку 19:15
Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви 18:56
Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко 18:55
"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию 18:40
BMW отзовет в России кроссоверы из-за "детской" проблемы 18:38
Силуанов рассказал, как поддержат самозанятых в 2020 году 18:28
Путин потребовал повысить эффективность работы по нацпроектам 18:11
В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий 18:02
Путин: Людям важен результат, а не принятые законы 18:01
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке 18:00
Врач рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь 17:52
Вышла короткометражка про Оби-Вана Кеноби 17:46
Завершена работа над учебником по истории белорусской государственности 17:37
Сериал "Знахарь" получит продолжение 17:29
Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест 17:26
Изувеченная ингушская девочка будет находиться под контролем медиков 17:20
Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 19:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело ярославских сотрудников ФСИН, обвиняемых в побоях, ушло в суд

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Направлено в суд уголовное дело по факту насилия в отношении осужденных исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области.

По информации Генпрокуратуры РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ярославской восьмой колонии, которым инкриминируется превышение должностных полномочий (пункт "а" часть 3 статьи 286 УК РФ).

Как установило следствие, в ноябре 2016 года сотрудники ИК-8, привлеченные для проведения общего обыска осужденных ИК-1, без законных на то оснований нанесли трем мужчинам телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. На видеозаписи, размещенной в интернете 24 августа 2018 года, видно, что людей бьют в коридоре - по пути их следования к помещению для обыска.

Фото: iStock
Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве. - В отношении руководителей ИК и неустановленных соучастников Главное следственное управление СК РФ расследование уголовного дела продолжает.

В Ярославском областном суде сообщили, что из общего уголовного дела были выделены два в отношении трех сотрудников УФСИН, заключивших со следствием досудебное соглашение. Одно из них - против заместителя начальника оперативного отдела ИК-1 - поступило в суд 6 декабря. Рассмотрение его по существу назначено на 26 декабря.

По словам официального представителя Яроблсуда Ольги Козловой, из 14 остальных обвиняемых по уголовному делу о превышении должностных полномочий 11 человек уже ознакомлены с материалами дела.

Всего по уголовным делам о превышении полномочий проходят 17 ярославских сотрудников ФСИН. В середине декабря всем фигурантам дела продлены сроки содержания под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Дело о пытках в ярославской колонии

Главное сегодня

Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу"
Путин уволил пять генералов
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу