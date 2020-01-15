Во Владивостоке определят новую чемпионку мира по шахматам

Во Владивостоке в среду состоялось торжественное открытие второй части матча за женскую шахматную корону. Действующая чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и российская претендентка Александра Горячкина прибыли в Приморье в понедельник.

Старт соревнованию участники дали, нажав кнопки шахматных часов из Русского шахматного музея. Эти часы - уникальный экспонат, они "участвовали" в матче 1958 года, когда за звание Чемпиона мира сражались Михаил Ботвинник и Василий Смыслов.

Как рассказала россиянка, никаких прогнозов на матч она не делает, но попробует показать свой максимум.

- Дальше матч покажет. Думаю, мы равные соперницы, - сказала она.

"Выжать максимум" из своих способностей пообещала и китаянка, которая заметила, что хоть и является более опытной шахматисткой, на стороне ее соперницы молодость (Александра младше Цзюй Вэньцзюнь на семь лет) и сильная мотивация.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович напомнил, что победительница будет владеть шахматной короной и считаться "номером один" в шахматах два года, также остановившись на сильных сторонах соперниц.

- Сложно и защищать корону, и бороться за нее. С одной стороны, это большой бесценный опыт, который имеет чемпионка мира из Китая, потому что только сыграв матч на первенство мира, можно понять, что это такое. Уникальность ее состоит в том, что она уже несколько раз защитила свой титул в отличие от предыдущих чемпионок из той же страны. Несмотря на свою молодость, она является примером шахматного долголетия. Александра отлично подготовилась к матчу, находится в блестящей форме на протяжении нескольких месяцев. Она играла хорошо и круговые турниры, и в Шанхае показала замечательный уровень подготовки. Посмотрим, как ей помогут родные стены, - сказал он, подчеркнув, что борьба будет серьезной и напряженной.

Матчи продлятся до 23 января, при необходимости 24 января будет сыгран тай-брейк. Проходить они будут в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Как заметил Аркадий Дворкович, накануне комиссия проверила площадку для соревнований и все условия. Они соответствуют принятым стандартам.

Претендентки на шахматную корону в понедельник прибыли во Владивосток из Шанхая, где проходила первая часть мирового первенства, в ходе которой участницы сыграли шесть партий. Сейчас счет в матче равный - 3:3.