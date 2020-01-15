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15.01.2020 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшим при взрыве газа в Уфе окажут помощь

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин пообещал, что всем пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси окажут необходимую помощь.

Фото: МЧС России
В числе пострадавших при взрыве газа в Уфе оказался подросток

Для жителей данного дома сейчас организовано горячее питание. По словам мэра, городские власти возьмут на себя решение вопросов, связанных с переездом и предоставлением транспортных средств. Администрация Уфы также решила временно предоставить жителям дома жилье в чрезвычайном жилищном фонде. 12 человек, проживавших в четырех квартирах, разместят в Центре временного обеспечения пострадавших.

- Подачу электроэнергии, водоснабжения, газа и тепла возобновят как только это будет возможным. Мы никого в беде не оставим, всех поддержим, - пообещал Ульфат Мустафин.

Также в администрации города уточнили, что дом, где произошло ЧП, 1953-го года постройки. В ближайшее время планируется провести техническое обследование всего здания.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел утром 15 января в Орджоникидзевском районе Уфы. В результате ЧП пострадали три человека, включая одного подростка. По данному факту проводят проверку прокуратура республики и региональный следком.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Взрывы газа в домах

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