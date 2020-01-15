Пострадавшим при взрыве газа в Уфе окажут помощь

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин пообещал, что всем пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси окажут необходимую помощь.

Для жителей данного дома сейчас организовано горячее питание. По словам мэра, городские власти возьмут на себя решение вопросов, связанных с переездом и предоставлением транспортных средств. Администрация Уфы также решила временно предоставить жителям дома жилье в чрезвычайном жилищном фонде. 12 человек, проживавших в четырех квартирах, разместят в Центре временного обеспечения пострадавших.

- Подачу электроэнергии, водоснабжения, газа и тепла возобновят как только это будет возможным. Мы никого в беде не оставим, всех поддержим, - пообещал Ульфат Мустафин.

Также в администрации города уточнили, что дом, где произошло ЧП, 1953-го года постройки. В ближайшее время планируется провести техническое обследование всего здания.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел утром 15 января в Орджоникидзевском районе Уфы. В результате ЧП пострадали три человека, включая одного подростка. По данному факту проводят проверку прокуратура республики и региональный следком.