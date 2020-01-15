В числе пострадавших при хлопке газа в Уфе был ребенок

В числе трех человек, которые пострадали при хлопке бытового газа в двухэтажном доме в Уфе, один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

15-летний подросток получил перелом ноги. Также пострадала 37-летняя женщина. Она получила травму живота, а 31-летний мужчина - ожоги первой и второй степени. Все трое доставлены в больницу.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, а также психологи. Привлечено 17 единиц техники и 70 человек личного состава, в том числе от МЧС семь единиц техники и 41 человек.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном доме на улице Пекинской в Уфе произошел около пяти утра по московскому времени 15 января. В результате хлопка обрушился потолок между вторым этажом и чердачным помещением и частично разрушились межкомнатные перекрытия. По уточненным данным, более 30 человек эвакуировались из дома самостоятельно. Трое пострадали. По данному факту следком начал доследственную проверку.