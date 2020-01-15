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15.01.2020 07:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В числе пострадавших при хлопке газа в Уфе был ребенок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В числе трех человек, которые пострадали при хлопке бытового газа в двухэтажном доме в Уфе, один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Фото: WWW.CITY-YAROSLAVL.RU
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15-летний подросток получил перелом ноги. Также пострадала 37-летняя женщина. Она получила травму живота, а 31-летний мужчина - ожоги первой и второй степени. Все трое доставлены в больницу.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, а также психологи. Привлечено 17 единиц техники и 70 человек личного состава, в том числе от МЧС семь единиц техники и 41 человек.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном доме на улице Пекинской в Уфе произошел около пяти утра по московскому времени 15 января. В результате хлопка обрушился потолок между вторым этажом и чердачным помещением и частично разрушились межкомнатные перекрытия. По уточненным данным, более 30 человек эвакуировались из дома самостоятельно. Трое пострадали. По данному факту следком начал доследственную проверку.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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