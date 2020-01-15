В Уфе в двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа

Жители дома по улице Пекинской в Уфе с ужасом вспоминают раннее утро 15 января. Их разбудили громкий хлопок и крики о помощи: 15-летний парень просил вытащить из-под завала его маму. На них обрушилась стена.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что ЧП в двухэтажном доме барачного типа произошло из-за хлопка газовоздушной смеси. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, возгорания не было, однако между вторым этажом и чердачным помещением обрушился потолок, и частично разрушились межкомнатные стены.

В числе пострадавших - три человека, один из которых 15-летний подросток. На него упала стена и повредила ногу. Его мама - 37-летняя уфимка - самостоятельно выбраться из дома не смогла, так как ее буквально накрыло стеной. Сейчас она в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Больше всего пострадал 31-летний мужчина, житель квартиры на втором этаже, где прогремел взрыв. Молодой человек получил ожоги первой и второй степеней и сейчас находится в ожоговом центре. У него обгорело 50 процентов тела.

Для жителей дома, которым пришлось экстренно покинуть свои квартиры, организовали горячее питание. По словам главы администрации Уфы Ульфата Мустафина, городские власти возьмут на себя решение вопросов, связанных с переездом. Администрация Уфы также временно "приютит" жильцов первого подъезда - это 12 человек из четырех квартир. Их разместят в центре временного обеспечения пострадавших.

- Мы никого в беде не оставим, всех поддержим, - пообещал Ульфат Мустафин.

Специалисты ГУ МЧС по Башкирии не спешат озвучивать причины произошедшего, ссылаясь на то, что они устанавливаются. Однако жильцы дома заявляют - виноват кто-то из соседей. Живущая в третьем подъезде женщина уверяет: еще накануне происшествия в доме пахло газом - вероятно, кто-то из жильцов первого подъезда банально забыл закрыть газ. Но есть и другая версия.

- Виноват наркоман, который живет в нашем доме! Мы много раз жаловались, что он что-то варит в своей квартире, и никакой реакции, вот и взорвалось все! - заявила пожилая соседка, попросившая не указывать свое имя в газете.

Все обстоятельства произошедшего установят сотрудники регионального следкома и прокуратуры, которые начали проверку. Но людей больше волнуют сейчас последствия .

- Как мы в дом этот вернемся?! Посмотрите, крышу перекосило от взрыва, да и дом весь в трещинах. Здание давно пора признать аварийным! Но нам опять придется здесь жить, - переживают люди.

В администрации Уфы сообщили, что дом в ближайшее время пройдет техническое обследование, и тогда будет принято окончательное решение о его дальнейшей судьбе.