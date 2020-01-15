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15.01.2020 20:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все дело в кране?

В Уфе в двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Жители дома по улице Пекинской в Уфе с ужасом вспоминают раннее утро 15 января. Их разбудили громкий хлопок и крики о помощи: 15-летний парень просил вытащить из-под завала его маму. На них обрушилась стена.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что ЧП в двухэтажном доме барачного типа произошло из-за хлопка газовоздушной смеси. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, возгорания не было, однако между вторым этажом и чердачным помещением обрушился потолок, и частично разрушились межкомнатные стены.

В числе пострадавших - три человека, один из которых 15-летний подросток. На него упала стена и повредила ногу. Его мама - 37-летняя уфимка - самостоятельно выбраться из дома не смогла, так как ее буквально накрыло стеной. Сейчас она в больнице. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Больше всего пострадал 31-летний мужчина, житель квартиры на втором этаже, где прогремел взрыв. Молодой человек получил ожоги первой и второй степеней и сейчас находится в ожоговом центре. У него обгорело 50 процентов тела.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Для жителей дома, которым пришлось экстренно покинуть свои квартиры, организовали горячее питание. По словам главы администрации Уфы Ульфата Мустафина, городские власти возьмут на себя решение вопросов, связанных с переездом. Администрация Уфы также временно "приютит" жильцов первого подъезда - это 12 человек из четырех квартир. Их разместят в центре временного обеспечения пострадавших.

- Мы никого в беде не оставим, всех поддержим, - пообещал Ульфат Мустафин.

Специалисты ГУ МЧС по Башкирии не спешат озвучивать причины произошедшего, ссылаясь на то, что они устанавливаются. Однако жильцы дома заявляют - виноват кто-то из соседей. Живущая в третьем подъезде женщина уверяет: еще накануне происшествия в доме пахло газом - вероятно, кто-то из жильцов первого подъезда банально забыл закрыть газ. Но есть и другая версия.

- Виноват наркоман, который живет в нашем доме! Мы много раз жаловались, что он что-то варит в своей квартире, и никакой реакции, вот и взорвалось все! - заявила пожилая соседка, попросившая не указывать свое имя в газете.

Все обстоятельства произошедшего установят сотрудники регионального следкома и прокуратуры, которые начали проверку. Но людей больше волнуют сейчас последствия .

- Как мы в дом этот вернемся?! Посмотрите, крышу перекосило от взрыва, да и дом весь в трещинах. Здание давно пора признать аварийным! Но нам опять придется здесь жить, - переживают люди.

В администрации Уфы сообщили, что дом в ближайшее время пройдет техническое обследование, и тогда будет принято окончательное решение о его дальнейшей судьбе.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Взрывы газа в домах

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