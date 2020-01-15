В Томске прошел испытания первый в мире безопасный анальгетик

Разработанный томскими учеными анальгетик, не имеющий побочных эффектов, успешно прошел доклинические испытания. Препарат обладает принципиально новым механизмом действия и не вызывает привыкания.

Новое противоболевое средство было создано группой ученых на основе гексаазоизовюрцитана - вещества, которое является компонентом ракетного топлива и взрывчатки.

- Трехлетние исследования свойств нового лекарственного средства, получившего название тиовюрцин, проводились специалистами НИИФиРМ имени Гольдберга ТНИМЦ на мышах, крысах, кроликах, морских свинках и дрозофилах, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Результаты исследований показали, что тиовюрцин может эффективно купировать боль любой этиологии и превосходит многие известные анальгетики. Препарат безопасен для мужчин и женщин, планирующих стать родителями.

Как уже сообщала "РГ", препарат связан с блокадой клеточных каналов, задействованных в проведении боли. Химическое соединение их блокирует, в результате чего боль проходит. Уникальность нового лекарства заключается и в том, что оно воздействует на рецепторы, которые не формируют зависимость и не вызывают привыкания.

Ученые считают, что инновационное лекарственное средство поможет преодолеть глобальную мировую проблему - опиоидный кризис, вызванный приёмом синтезированных анальгетиков.

В настоящее время пациенты, страдающие хроническими болями, вынуждены постоянно принимать мощные обезболивающие средства, вызывающие сильную зависимость. А их передозировка может привести к смерти. Разработчики получили несколько патентов на новый препарат и ищут инвестора для поддержки клинических испытаний и регистрации анальгетика.