Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни. Свои полномочия он переложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба главы и правительства ЧР.

- В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики, - говорится в сообщении.

Обязанности главы перешли к Хучиеву с 13 января. Этой же датой подписан документ.

Справка "РГ"

Рамзан Кадыров родился в 1976 году в селении Центарой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. Чеченскую Республику он возглавляет с 5 апреля 2007 года. Ранее занимал должность председателя правительства ЧР.

По данным исследования, аккаунт главы Чечни в Instagram был признан самым "живым" среди страниц глав регионов РФ в соцсетях. Каждая его публикация набирает не менее 30 тысяч лайков и немногим не дотягивает до трех тысяч комментариев.