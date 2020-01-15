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15.01.2020 20:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/ТАСС Фото: Саид Царнаев/ТАСС
Фото: Саид Царнаев/ТАСС

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни. Свои полномочия он переложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба главы и правительства ЧР.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики, - говорится в сообщении.

Обязанности главы перешли к Хучиеву с 13 января. Этой же датой подписан документ.

Справка "РГ"

Рамзан Кадыров родился в 1976 году в селении Центарой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. Чеченскую Республику он возглавляет с 5 апреля 2007 года. Ранее занимал должность председателя правительства ЧР.

По данным исследования, аккаунт главы Чечни в Instagram был признан самым "живым" среди страниц глав регионов РФ в соцсетях. Каждая его публикация набирает не менее 30 тысяч лайков и немногим не дотягивает до трех тысяч комментариев.

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