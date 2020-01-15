На Ставрополье убийцы ветерана ВОВ предстанут перед судом

В Ставропольском крае отправятся на скамью подсудимых трое жителя Ростовской области, которых обвиняют в убийстве пожилой женщины, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла 10 января 2019 года в селе Курсавка Андроповского района. Как выяснилось, трое молодых людей совершили преступление ради 20 тысяч рублей. Двое преступников проникли через окно, а их сообщник остался снаружи. Они накрыли 96-летнюю женщину одеялом и избили ее. После этого украли у нее документы и деньги. Через два дня она скончалась в больнице.

Как выяснилось, обвиняемые долго готовили свой план. Один из них весной 2018 года менял окна у пенсионерки. После этого он наведывался к женщине еще раз.

- В декабре 2018 года этот же мужчина вместе с двумя своими знакомыми с целью раздобыть денег приехали к ветерану домой, представились ей работниками газовой службы и сообщили, что проведут безвозмездный ремонт газового оборудования, предложив оплатить 20 тысяч рублей за материалы. Получив деньги, злоумышленники уехали, - сообщили в краевом управлении СКР.

Как установили следователи, за всем этим стояли трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Судить их будут по статьям 105 ("Убийство"), 162 ("Разбой") и 159 ("Мошенничество") УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.